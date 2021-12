A Direção da ASPP/PSP visitou o Comando Regional da PSP da Madeira e pôde constatar que os Polícias deste Comando confrontam-se com um conjunto de problemas que se arrastam há muitos anos.Se é verdade que os polícias a nível nacional têm sido fustigados com um conjunto de más opções políticas e com interpretações legais abusivas, com prejuízo nas suas vidas, não é menos verdade que os polícias que desempenham funções nos arquipélagos, face às especificidades e face à insularidade, podem queixar-se disso e muito mais.