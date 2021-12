Estes dias que separam o Natal do início de um novo ano são, habitualmente, ocupados com balanços do que passou e formulação de desejos para o futuro. A pandemia tem acentuado alguns dos problemas que mais afetam as vidas de investigadores e professores de ensino superior. Estes preocupam-se com a intensificação significativa das dificuldades de conciliação entre o trabalho e a vida pessoal, bem como da precariedade no emprego, de acordo com os estudos realizados já durante a crise pandémica.