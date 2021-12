Os funcionários judiciais viram-se confrontados com uma situação despropositada na forma como foi gerida a tolerância de ponto dada pelo Governo no passado dia 24 de dezembro.Perante o despacho do Primeiro-Ministro, de dia 21, cada um começou a fazer "contas à vida" quando, no final de 23 de dezembro recebem um despacho da Ministra da Justiça a anunciar serviços mínimos para o dia da tolerância do dia seguinte.As chefias, fazendo letra morta do ‘direito a desligar’, tão apregoado pelo Governo, lá começam a ligar para os trabalhadores, muitos deles já no descanso do lar e outros a caminho do dito, por estarem deslocados de casa.Ora, como é do conhecimento geral, os tribunais fazem turnos aos sábados, e o dia 25 de dezembro, apesar de ser dia de Natal, calhou a um sábado, pelo que estavam abertos para garantir o serviço urgente, não havendo qualquer necessidade legal para que a tolerância não fosse também concedida aos Oficiais de Justiça, já que os direitos dos cidadãos não estavam em perigo.Esperemos que, com esta chamada de atenção, o mesmo não venha a acontecer para o próximo dia 31 de dezembro, reinando o bom senso, porque a situação é em tudo idêntica à anterior, havendo turnos nos tribunais no sábado dia 1 de janeiro, assim se evitando o desperdício de meios e recursos.