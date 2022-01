Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, saiu absolvido, como esperado após esse pedido pelo Ministério Público, do julgamento do caso de Tancos. Passou pelo processo "de cabeça levantada" e saiu "sem reparo", disse à saída do tribunal. Não concordo. Azeredo sai muito marcado.Era o ministro quando se abateu este enorme escândalo e gigantesco enxovalho sobre o Exército: deixar delinquentes assaltar a sua casa-forte, os Paióis Nacionais de Tancos.