Juízes do Tribunal de Instrução Criminal do Porto recusaram, em Março de 2020, participar nas buscas nas residências de dirigentes do Futebol Clube do Porto.É preciso ler duas vezes para ter a certeza que não é efeito secundário da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Sim, senhora. Três, que não é a conta que Deus fez, juízes, começaram por aceitar o que lhes compete fazer, mas, depois de terem sabido a identidade dos alvos, activaram a marcha-atrás.