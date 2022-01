Sou do tamanho do que vejo. E não, do tamanho da minha altura." (Fernando Pessoa)De facto, a cultura é a trave-mestra para a compreensão do outro e para a compreensão do mundo, tornando-nos humildes perante a dimensão do conhecimento a adquirir.Daí que a formação seja uma questão de primordial importância para o SNCC.