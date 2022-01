Dia 30 de janeiro realizar-se-ão eleições legislativas. A participação ativa dos cidadãos não é só um exercício cívico, deverá ser um dever. As eleições de dia 30, além de consagrarem o quadro de representação parlamentar, vão determinar não só as políticas para a área da segurança, mas para a saúde, educação, justiça, política fiscal, estado social, papel do estado, crescimento económico, entre outras.