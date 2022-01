Há eleições no próximo domingo. Nos programas eleitorais dos partidos políticos com assento parlamentar são muito poucas as propostas para o ensino superior e a ciência. Nos documentos do CDS e do Chega não se encontram referências a este setor.A Iniciativa Liberal defende que deve ser concedida ainda mais autonomia às instituições, para reforçar a competitividade entre elas.