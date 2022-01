Desde que Moedas trocou as voltas a Medina em Lisboa, as sondagens tornaram-se alvos a abater. Rio veio dizer mesmo que "são uma aldrabice", mas agora que começa a surgir taco a taco com o principal rival já aparece afável e até diz que Costa anda "nervoso" com as ditas cujas.O líder do PS também teve de fazer uma pirueta de última hora e esconder o pedido de maioria absoluta debaixo do tapete ao ver que os números não lhe correm de feição.