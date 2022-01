Quase quarenta e oito anos depois do 25 de Abril continua a ser muito importante valorizar a participação dos cidadãos e das cidadãs nos processos de decisão política que afetam as suas vidas.Nas eleições nacionais, as elevadas percentagens de abstencionistas são motivo de preocupação. É igualmente preocupante que nas eleições para os órgãos de direção das universidades, politécnicos e outras instituições de ciência muitos professores, investigadores, estudantes e pessoal não docente se abstenham de votar.