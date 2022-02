Estamos expectantes para saber quem será o(a) novo(a) ministro(a) da Justiça. Necessitamos de uma pessoa com capacidade de liderança, com características verdadeiramente democráticas, que seja capaz de entender a importância da negociação com os parceiros sociais, sem se deixar levar por "modas" e que tenha a perceção de que legislar em face do mediatismo de alguns processos pode levar a erros graves na gestão processual e, consequentemente, no funcionamento do sistema de justiça.