Nos últimos dias ouviram-se rumores sobre a possível inexistência de um Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no próximo governo. Um cenário aponta para a sua integração num superministério da Educação.Governar escolas com regras de funcionamento e carreiras profissionais tão diferentes como são as de ensino básico ou secundário e as de ensino superior é tarefa digna de super-heróis.