A última semana foi marcada por notícias sobre uma potencial ação criminosa, a ser cometida numa faculdade.Congratulamo-nos todos com a pronta ação da Polícia Judiciária e com a determinante colaboração do FBI porque, sem ela, esta crónica seria outra. Tal caso já mereceu análise sobre os mais diferentes prismas, desde o seu enquadramento como terrorismo, a questão da saúde mental e, não menos importante, as fugas de informação e comunicados oficiais.