No confronto entre as democracias e a Rússia, falta um costureiro que consiga unir os trapinhos. E que deixe uma costura bem feita, não como a resultante da anexação da Crimeia.A Rússia aproveita a falta desse pacificador para ‘dar tareia’. Além do conflito na Ucrânia, vai aos poucos expulsando as democracias de locais-chave como África, onde usa os mercenários da Wagner para instrumentalizar pequenos ditadores.