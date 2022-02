A opinião pública quer… este Ministério Público faz!Sobre o teor da acusação subsequente ao linchamento público do MAI e de toda a comitiva que o acompanhava no atropelamento ocorrido na A6, nada dissemos.Sobre um relatório de perícia que refere não ter as premissas necessárias para qualquer resposta sobre as circunstâncias concretas do embate, mas apenas para calcular a velocidade do veículo após a consumação do facto relevante (e que, portanto, tal como referido, não foi causal) nada dissemos.