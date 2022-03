O vazio...

Portugal atravessa um quadro político complexo e penoso. Após as eleições legislativas, nas circunstâncias em que foram marcadas e com a tradução de um desenho parlamentar que facilmente suportará o governo, há um conjunto de problemas que se arrastam e que receamos irão perpetuar-se. Se os polícias aguardam há muito a alteração da tabela remuneratória, por forma a criar uma maior atratividade na carreira, e se há muito se combate interpretações erradas por parte do Governo e da direção da PSP no que diz respeito à pré-aposentação, há ainda a expectativa de ver alterado o valor da compensação pelo risco da missão.