Há anos que aqueles que pensam a sério o País alertam para os benefícios em mudar o ‘chip’. Ter Portugal dependente do continente europeu é um risco. A crise em que a agoniante agressão da Rússia nos coloca é a prova final.Portugal deve apostar nas relações atlânticas e com África. A este propósito, o discurso do almirante Gouveia e Melo é um tratado: ou Portugal se assume e toma posse nestas ‘suas’ regiões, ou outro Estado o fará e ficaremos irrelevantes.