Ainda que poucos sejam os dias em que não se vivem situações de guerra em algum sítio do mundo, as últimas semanas têm sido dominadas pela preocupação com a invasão da Ucrânia. É que não se vivia um conflito tão grave e inquietante na Europa há muitos anos. Face à degradação da situação humanitária, também os investigadores e professores de ensino superior se têm mobilizado para apoiar os colegas afetados pela guerra.