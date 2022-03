A gigantesca onda de manifestação de solidariedade com o povo ucraniano é, de facto, impressionante. Os portugueses, como povo pragmático que são, meteram mãos à obra e é vê-los a caminho das fronteiras da Ucrânia, nomeadamente, a fronteira com a Polónia, a irem ajudar com bens de primeira necessidade e, no regresso, transportarem famílias com o fim de lhes proporcionar um porto seguro, longe das bombas, da perseguição e da morte.