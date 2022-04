Pandemia engorda seguradoras

Uma das marcas dos anos de pandemia (20 e 21) foi a diminuição do trânsito e consequente redução de sinistralidade. Baixaram assim os riscos de cobertura das seguradoras. Mas, paradoxalmente, a maioria dos automobilistas manteve os mesmos custos que tinha com os prémios de seguro em 2019. Os confinamentos mais vigorosos – março a maio de 2020 e janeiro a abril de 2021 – provocaram uma redução drástica do tráfego. A par deste efeito transitório, a generalização do teletrabalho em alguns sectores trouxe uma redução de trânsito continuada e hoje consolidada.A diminuição expectável do risco de sinistro deveria ter obrigado, logo em 2020, a um abatimento do valor dos prémios. Pois se os automóveis estavam imobilizados, os automobilistas estavam a pagar um serviço de que não usufruíam; além de que, sendo o seguro um mecanismo de partilha de risco, o prémio deve ser menor se o risco diminui.Mas os direitos dos automobilistas não foram acautelados, apesar da redução da sinistralidade.Logo em 2020, esta diminuiu 26% face ao ano anterior, com menos 9200 acidentes. Desta forma, os custos com sinistros baixaram significativamente em oito dos dez últimos meses do ano. Este efeito manteve-se nos primeiros cinco meses de 2021. Mais: se compararmos os valores de 2021 com a média dos anteriores 5 anos, verificaram-se reduções de 12% no número de acidentes, menos 16% de vítimas mortais.Este fenómeno aumentou brutalmente os lucros das seguradoras, pois estas não repercutiram a diminuição de risco nas facturas dos seus clientes. Dos cerca de 7,4 milhões de contratos de seguro automóvel, apenas 1,9 milhões tiveram redução de prémio; e a maioria das reduções foi irrisória.Não se admite. O governo prometeu, em maio de 2020, através do DL 20-F/2020, "a redução temporária do montante do prémio em função da redução temporária do risco". À época, a Associação de Correctores proclamava que "as seguradoras vão devolver o dinheiro (…), atendendo a que não se sentem confortáveis para receber um valor quando o risco foi inexistente". Vãs promessas.Ao fim de dois anos, os resultados são desoladores. O governo foi inoperante na defesa dos cidadãos e as seguradoras sugaram aos seus clientes, indevidamente, muitas centenas de milhões de euros.Na cidade do Porto, a câmara entendeu, em algumas zonas, cativar lugares de estacionamento que podem ser utilizados, exclusivamente, por residentes da área. A medida é imoral, não faz sentido capturar para alguns o espaço que deve ser usado por todos. Poderá aceitar-se alguma descriminação positiva para moradores ao nível de pagamento de taxas, por exemplo. Mas não é aceitável, é até inconstitucional, cativar lugares, salvo em casos muito excepcionais, como os de pessoas com deficiência ou utentes de centros de saúde. Estas reservas de lugares de estacionamento são, ademais, absurdas, porque impossíveis de aplicar de forma equitativa. Se reservassem lugares para os moradores de todas as zonas da cidade, não havia estacionamento nenhum no Porto. Esta medida gera situações anacrónicas: na Foz, junto ao mar, os passeantes não conseguem aparcar o seu carro, apesar dos muitos lugares vagos; porque estes, apesar de camarários, estão reservados, gratuitamente, para os carros das famílias ricas que vivem na Foz da cidade. É uma situação discriminatória.foi quanto a carga fiscal representou em percentagem do PIB em 2021; mais 0,5% do que no ano anterior. As receitas do Estado com IRS aumentaram 6%; e com o IVA 13%. O crescimento da colecta com imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos foi de 8%. O fisco é voraz.A Câmara de Lisboa vai criar um departamento de combate à corrupção. Anuncia que vai criar equipa para desburocratizar o Urbanismo. Será um bom começo. Aguardemos a implementação de processos simples com resultados rápidos. Se não, ainda será necessária uma equipa para desburocratizar o combate à corrupção.Têm vindo a lume várias suspeitas de assédio sexual exercido por professores da Faculdade de Direito de Lisboa. A situação envergonha o país. Exijamos um esclarecimento cabal da situação e consequências. Quem abusa da posição dominante de professor para se insinuar, não merece exercer o magistério da docência.