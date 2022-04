As origens culturais e socioeconómicas dos estudantes continuam a condicionar as suas oportunidades de acesso ao ensino superior e de sucesso académico. Por isso, a Comissão Europeia tem apelado à definição de metas e à implementação de políticas de inclusão e equidade. Portugal é muito bem-sucedido a estabelecer metas, mas não na concretização das políticas necessárias para as atingir.









