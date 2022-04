Aproxima-se o 33º aniversário do famigerado "Secos e Molhados". Em 1989, já com alguns anos de democracia no País, a PSP vivia uma cultura do passado, a qual colocava os Polícias como cidadãos de segunda. Em 21 de abril desse ano, e após movimentações anteriores dos polícias inconformados, espoletou-se uma manifestação que culminou na triste investida de polícias sobre polícias, que envergonhou o País.









