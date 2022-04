A TAP é um orgulho, mas está orgulhosamente falida. Basta ver as justificações da presidência da transportadora e do Governo para o buraco financeiro de 1600 milhões de euros, em 2021, que todos vamos ajudar a pagar.



São prejuízos recorde, que orgulho! Senão, pasme-se: a presidente Christine Ourmières-Widener chuta as culpas para o Brasil, diz que o problema maior está resolvido e fala num "otimismo cauteloso".









