A democracia constrói-se todos os dias com o contributo dos sindicatos. Antes da revolução dos cravos, as organizações sindicais desempenhavam um papel essencialmente decorativo e tinham uma autonomia fictícia. Com o 25 de Abril conquistou-se a liberdade (também) sindical e, desde aí, consagraram-se direitos que melhoraram as vidas dos trabalhadores.









