2022 ainda nem vai a meio e já é para esquecer. Na ressaca da Covid-19, a guerra da Ucrânia trouxe à superfície o pior que há na Humanidade que é, precisamente, a falta dela e o vício de vingar convicções à lei da bala.



Neste ano negro, a última terça-feira, dia 24 de maio, fica no calendário como o dia da repulsa: se a Rússia prosseguiu a ofensiva, no Brasil, numa favela do Rio de Janeiro, mais de 20 pessoas morreram na eterna guerra de banhos de sangue contra o crime organizado.









