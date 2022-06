O processo de extinção do SEF tem-se revelado uma enorme trapalhada. Entre avanços, recuos e mudança de atores, perdeu-se o sentido de estratégia, eficácia e, acima de tudo, do cumprimento da lei.



Parece que o Governo acolheu as críticas da GNR que alertavam para os terminais de cruzeiro estarem sob a responsabilidade da PSP (ainda que a lei assim o diga): “Originará graves desconformidades operacionais, administrativas e de gestão de pessoal”, provocando “disfuncionalidade do sistema” e “dificuldade de coordenação operacional” e “exorta à conflitualidade entre as forças e à duplicação de serviços e meios”.









