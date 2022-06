R ecentemente e quando questionado sobre os dados do RASI que indicam que, somente no último ano, mais de mil profissionais das Forças de Segurança foram vítimas de agressão, eis que, orgulhosamente, o ministro acena com o (já caduco) plano plurianual de investimento.



E diz: a segurança destes profissionais é uma prioridade para este Governo, pelo que está a ser feito um esforço orçamental para adquirir equipamentos de segurança individual.









Ver comentários