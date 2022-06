E a nossa saúde?

Tem sido bastante noticiado o ambiente que se vive nas Urgências, relativamente à ausência de médicos e encerramento de serviços.Tal como na saúde, e apesar de todas as diferenças, a segurança interna contém problemas estruturais graves, os quais carecem de respostas estruturais e não de mero discurso político. Tal como nos hospitais, as esquadras estão quase sem polícias para patrulhar, sendo que os que restam estão sobrecarregados e exaustos.Tal como os médicos, os polícias só são lembrados e reconhecidos em tempos de combate à Covid-19, mas no caso dos polícias só mesmo lembrados... Há uma diferença entre estes dois setores, é que os médicos têm saído para o privado em busca de melhores condições e isso, legitimamente, no caso dos polícias já assim não pode ser, dada a especificidade e vínculo da profissão.Espera-se que o Governo encontre soluções robustas e bem estruturadas, para responder às necessidades do SNS e às necessidades da segurança interna, mas para isso é importante falar claro, assumir as deficiências do modelo e investir nos serviços, mas também nos profissionais que os preenchem, valorizando-os e dignificando-os.Falamos de serviços essenciais do Estado e de pilares que são a base de uma sociedade.