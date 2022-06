Até aos anos 80 do século passado, os profissionais da PSP beneficiavam de uma espécie de cabaz social. Viviam em bairros sociais da polícia. As compras eram feitas em cantinas da polícia e as férias eram passadas em colónias da polícia.



Viviam numa bolha, segregados do resto da população e as consequências são mais do que conhecidas: uma polícia afastada da sociedade e que não era entendida como um serviço de proteção, mas de repressão.









