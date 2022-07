Prevenir e combater os comportamentos de bullying e cyberbullying deve ser um trabalho diário e permanente em todas as escolas e, cada vez mais, noutros contextos, envolvendo não só todos os membros da comunidade educativa, mas também as autarquias e outras forças da sociedade civil. A prevenção, intervenção e combate ao bullying e cyberbullying não podem continuar a ser vistos como algo pontual e limitado no tempo, realizado apenas em contexto escolar por alguns técnicos ou agrupamentos escolares e mediante projetos avulsos sem continuidade temporal e/ou dependente de financiamento comunitário.









