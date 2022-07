No verão as tão controversas férias judiciais, mais não são que uma suspensão dos prazos judiciais, apenas correm termos os processos que, por lei, se consideram urgentes.



Os Oficiais de Justiça, gozam, como qualquer outro trabalhador, de 22 dias de férias por ano, mas, ao contrário de outros trabalhadores da FP, aqueles só podem gozar os seus dias durante o período de férias judiciais, com todas as consequências que isso acarreta, tanto a nível pessoal, como profissional.









