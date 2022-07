O que permitem os rankings saber sobre o trabalho dos professores em cada escola? Muito pouco.



As escolas de ensino básico e secundário em que os alunos obtêm melhores classificações nos exames nacionais não são, necessariamente, as que registam maiores níveis de qualidade no modo como funcionam. As notas nos exames dependem, obviamente, do trabalho dos professores e das escolas, mas também de muitos outros fatores como as características pessoais dos alunos ou os apoios das suas famílias e das comunidades em que vivem.









