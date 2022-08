A Federação Portuguesa de Futebol decretou um minuto de silêncio nos jogos que decorrem até segunda-feira em memória de Fernando Chalana (1959-2022). Nas notas biográficas já publicadas, quase todas escreveram o epíteto de ‘Pequeno Genial’ com maiúsculas porque, no um para um, era gigante, assim como na marcação de cantos e no remate com o pé esquerdo, logo ele que era destro.









