Os factos ocorridos na Trofa e Guimarães são de tal forma graves que merecem nota prévia: há que apurar se tudo o que pode ser exigível foi feito ou, pelo contrário, se existiram falhas na recolha de informação, no planeamento ou na execução e daí retirar as devidas consequências.



Porém, o facto de uma claque portuguesa estar envolvida na premeditação, organização e participação da desordem transporta-nos para outra dimensão: a do crime organizado e/ou de criminosos organizados cuja cooperação se estende além-fronteiras.









