Os procedimentos cautelares visam acautelar a irreparabilidade dos danos decorrentes da execução de um ato administrativo ilegal e o efeito útil de uma decisão que venha a ser proferida no processo principal. E foi com base nesse pressuposto que ambos os sindicatos (SFJ e SOJ) decidiram, em face da apresentação do projeto de movimento de 2022, pejado de ilegalidades, interpor, cada um, providência cautelar para evitar males maiores que, caso a ação principal venha a ser ganha, como aconteceu em 2021 (um ano depois) se irão verificar.









