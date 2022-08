A guerra regressou à Europa. O século XXI vai ficar marcado por esta invasão ilegal de um país soberano, feita por um membro do Conselho de Segurança. Além do mais, a Rússia assinou em 1994 o "Memorando de Budapeste" em que a Ucrânia lhe entregava as armas nucleares, a troco do respeito pela independência e integridade nas fronteiras existentes.









