Eletricidade, gás, combustíveis, alimentos, prestações... tudo sobe à boleia da guerra na Ucrânia. E o que faz o nosso Governo? Distribui apoios com critérios duvidosos - como os nossos problemas se circunscrevessem ao mês de outubro e 125 euros fossem a solução para todos os nossos males - mas, mais grave do que isso, e ao arrepio do que está a ser política de comunicação de governos um pouco por toda a Europa, esquiva-se a alertar os portugueses (e há por aí muitos desatentos, acredite o caro leitor!









