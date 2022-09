Mestre no jogo do medo, Vladimir Putin saiu do casulo dourado para ameaçar o Mundo, clamar pela "chantagem nuclear" e dar um passo em frente na mobilização do seu país num conflito que tem tido mais contrariedades do que à partida o Kremlin contava.



Ao anunciar a mobilização militar parcial para a Ucrânia, que pode chegar a 300 mil russos na reserva, Putin criou um potencial barril de pólvora dentro da própria Rússia.









