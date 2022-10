Esta semana foi conhecida a proposta de Orçamento do Estado para 2023. Infelizmente, o Governo continua a querer ignorar as condições cada vez mais indignas em que trabalham investigadores e professores de ensino superior no nosso País.



O aumento de financiamento estatal para 2023 é claramente insuficiente e nem permite pagar os salários dos professores e investigadores que são funcionários públicos.









Ver comentários