São densas e escuras as nuvens que se avistam no horizonte da vida dos portugueses. A inflação vai tirar poder de compra aos cidadãos, muitas pequenas empresas irão cessar actividade e, muito provavelmente, vai rebentar uma bolha imobiliária. Mas, perante este cenário de pobreza iminente no país, o que faz o governo?









Ver comentários