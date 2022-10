Conhecida a proposta do Orçamento do Estado no que respeita à ASAE para 2023, mais uma vez constatamos na aposta que não é feita no organismo no que respeita aos meios e recursos materiais e humanos necessários. Por outro lado, não se corrigiu o problema existente desde 2021 em que se verifica um défice na rubrica relacionada com os Recursos Humanos na ordem dos 2ME, ou seja, prevê um gasto de 14,34ME quando no mínimo serão necessários 16,5ME.









Ver comentários