Tudo indica que o Governo não pretende aumentar o investimento estatal em ciência, tecnologia e ensino superior.



Em audição no parlamento sobre o Orçamento do Estado para 2023, a Ministra Elvira Fortunato voltou a sublinhar que é necessário angariar financiamento nas empresas privadas. E anunciou que as bolsas de doutoramento em ambiente não académico deverão representar, até 2027, pelo menos metade do total de novas bolsas atribuídas.









Ver comentários