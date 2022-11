Uma falha de perceção do presidente da Assembleia da República, ao não notar que não havia ninguém para entrar nas galerias do Parlamento, e só por isso os polícias tinham as portas fechadas, levou-o a destratar publicamente os PSP.



Santos Silva levantou voz e mão, vociferou que "determinou", dirigiu-se ao polícia "à minha frente", tinha dado uma "ordem que tem que ser cumprida imediatamente!









Ver comentários