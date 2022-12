Nas últimas semanas tiveram lugar ações de luta por melhores condições de trabalho em mais de 150 universidades no Reino Unido e também na Universidade da Califórnia que se dispersa por 10 locais diferentes. São as maiores manifestações de protesto de que há memória na história da ciência e do ensino superior nestas regiões, de acordo com a imprensa internacional.









