No passado dia 24 de novembro, a ASPP/PSP realizou uma manifestação em Lisboa, pelas razões sobejamente conhecidas, com uma base de apoio e solidariedade bastante interessante. A manifestação realizou-se com marcha em silêncio, terminando com o Hino Nacional, numa demonstração de elevação e dignidade, o que caracteriza há muitos anos a ASPP/PSP e os polícias.









