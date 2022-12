Já muito se disse sobre as fragilidades estruturais de Lisboa, mas uma intempérie é sempre uma intempérie e o que se passou anteontem foi um "combate" desigual. Choveu num só dia o que chove num mês inteiro e, quando assim é, importa avisar e proteger.



E é neste ponto que me foco: para lá das falhas na prevenção, vi o autarca de Lisboa dar sempre a cara de forma consciente do imponderável.









