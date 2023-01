Pela primeira vez desde março de 2020, o regime chinês passou a permitir que os 1.450 milhões de habitantes da China possam viajar sem restrições no território chinês e para o estrangeiro, marcando oficialmente o fim da sua política "Covid zero".



Logo após o anúncio do fim das limitações de viagem a partir de 8 de janeiro, o número de passagens aéreas reservadas na China disparou 145% comparativamente a 2022.









