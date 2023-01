A semana fica marcada pela cerimónia de abertura do ano judicial. Como habitual marcam presença as mais altas individualidades do Estado que se multiplicam em discursos. Anunciam-se investimentos, definem-se estratégias e apontam-se caminhos. Mais um ano em que as Forças de Segurança (PSP/GNR), que são responsáveis pelo registo, processamento e investigação de mais de 85% da criminalidade denunciada, não merecem sequer uma nota de rodapé.









