Retrocesso...

No passado, segundo os colegas mais antigos, folgava-se quando o “chefe” permitia. Entretanto as coisas evoluíram, a luta continuou e outras conquistas foram evidentes, tal como a folga semanal, numa lógica de nexo causal. Luta e conquista...



Na atualidade, principalmente nos últimos anos, tem-se constatado que os polícias assistem à suspensão das suas folgas, e inclusive dos seus períodos de férias, por razões de natureza operacional, quantas vezes questionáveis, mas sempre com a sustentação legal do chavão “interesse público e disponibilidade permanente”.









