Julgavam alguns que a complexidade das funções do SEF determinava que este corpo de profissionais era merecedor de remunerações muito mais altas que as atribuídas aos profissionais da PSP.



C onhecida a decisão do Governo e porque o objetivo é sempre o mesmo… perpetuar a ideia das polícias de “linha branca”, alegam agora que, com a junção dos profissionais do SEF e PJ, o combate às redes de imigração ilegal e de tráfico de seres humanos vai ser mais eficaz.









